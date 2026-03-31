ガーナ代表は現地３月30日、国際親善試合でドイツ代表と敵地のシュツットガルトで対戦。１−２で敗れ、これで４連敗となった。昨年の11月に日本に０−２、韓国に０−１とアジア勢に連敗し、３日前のオーストリア戦は１−５と大敗。そして今回のドイツ戦も敗戦を喫した。母国メディア『myjoyonline』は「苦戦が続く」と伝え、「３連敗中でドイツ戦に臨んだガーナは、悪い流れを断ち切りたかったが、再びおなじみの課題、特に