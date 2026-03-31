日本代表は現地３月31日、FIFAランキング４位の強豪イングランドと聖地ウェンブリーで国際親善試合を戦う。３日前のスコットランド戦は、若手主体の先発メンバーで臨み、11人の交代枠を活かして後半に主力を次々に投入。84分に伊東純也が決勝点を奪い、１−０で勝利した。62分から途中出場した10番の堂安律は、この試合で何を感じたのか。30日の取材でこう振り返っている。「日本代表の組織力はさすがだなと感じたのが、まず