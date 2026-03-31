【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』 が、5月15日より全国の映画館にて公開されることが決定。メインビジュアルおよび予告編、さらに場面写真が解禁された。 ■【動画】『Stray Kids : The dominATE Experience』予告編 ■Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』に密着 『Stray Kids : The