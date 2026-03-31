大阪3月限ナイトセッション 日経225先物51100-950 （-1.82％） TOPIX先物3513.0-42.0 （-1.18％） シカゴ日経平均先物51115-935 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 30日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。トランプ米大統領がイランに提示した和平案を巡り「イランが大半に合意した」と述べたほか、「イランと真剣な協議を行っている」と自身のSNSに投稿した