― ダウは49ドル高と3日ぶりに反発、トランプ大統領やパウエル議長の発言をうけ思惑交錯 ― ＮＹダウ 45216.14 ( +49.50 ) Ｓ＆Ｐ500 6343.72 ( -25.13 ) ＮＡＳＤＡＱ 20794.64 ( -153.72 ) 米10年債利回り4.351 ( -0.081 ) ＮＹ(WTI)原油102.88 ( +3.24 ) ＮＹ金 4557.5 ( +33.2 ) ＶＩＸ指数30.61 ( -0.44 ) シカゴ日経225先物 (円建て)51115 ( -935 )