2026年シーズンが開幕し、ロッテは西武との3連戦を2勝1敗と、まずまずのスタートを切った。3月14日の西武とのオープン戦（ZOZOマリン）でお披露目された高部瑛斗外野手（29）、西川史礁外野手（23）の応援歌はファンの間でも好評。西川自身も「凄く格好良いものを作っていただいて感謝です」と気に入っており、しばしば口ずさんでいるとか。個人的には得点テーマにハマっている。原曲は玉置浩二の「ファンファーレ」、TBS系の日