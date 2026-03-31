TBSは31日、23年に俳優・堺雅人（52）主演で大ヒットした日曜劇場「VIVANT」の続編を7月から異例の2クール連続で放送すると発表した。堺は「ようやくこの日が来たかという想い。2クール放送ということで、どうりで台本が重いと思いましたよ（笑い）。全力で受け止めていただければ」と期待感たっぷりのコメントを寄せた。前作は阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結。自衛隊の秘密部隊「別班