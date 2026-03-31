DeNAとの3連戦に臨む阪神が、カード初戦でデュプランティエと対戦する。昨季は阪神に在籍していたデュプランティエだが、阪神在籍の外国人投手が、移籍翌シーズンの阪神戦初戦に先発登板するのは03年のバルデス（中）以来23年ぶり。昨季は6勝を挙げ、防御率1・39、奪三振率11・22と圧倒的な活躍でリーグ優勝に貢献した右腕を、阪神打線が攻略できるか。昨季の阪神は、ケイ、ジャクソン、バウアーのDeNA外国人投手に苦戦。特