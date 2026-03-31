電子コミック配信サービス「めちゃコミック(めちゃコミ)」を運営するアムタスは、2026年4月1日をもって、社名を「株式会社めちゃコミック」へ変更し、本社をフロントプレイス神田神保町(東京都千代田区)へ移転する。同社は、2013年の設立以来、様々なネットビジネス事業と共に成長してきたが、今後は主力である電子コミック事業に一層経営資源を集中し、「株式会社めちゃコミック」として日本・世界の漫画産業のさらなる発展に貢献