◇プロ野球パ・リーグ 楽天ーソフトバンク(31日、楽天モバイルパーク)開幕から戦いの場を移し、2カード目がスタート。楽天の予告先発は前田健太投手、ソフトバンクの予告先発は大関友久投手と発表されています。前田投手は2007年にプロ入りし、2016年からはメジャーの舞台でプレー。今季は11年ぶりとなる日本球界復帰を迎え、楽天でシーズン初の先発マウンドにあがります。ここまではオープン戦の3試合と、ファーム・リーグの1試合