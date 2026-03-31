ドイツ北部の海岸で、ザトウクジラが浅瀬にいるのが発見された。【映像】浅瀬に浮かぶザトウクジラ（実際の様子）救助隊がボートなどを使い、大西洋へと誘導しようとするも失敗。クジラが座礁していて、救助が難航しているのかと思われた。水生生物の専門家によると、浅瀬に取り残されているわけではなく、クジラがいるのは泳ぐことができる深さの水域だということだ。そのため、現在は手を出さず見守っていて、クジラの体