開幕3連敗スタートとなった日本ハムは本拠地・エスコンフィールドに戻って仕切り直しを狙う。白星こそないものの12球団で唯一3試合連続で本塁打が出ている。ロッテ戦でも本塁打が出れば6試合連続を記録した11年以来15年ぶりの開幕4試合連続本塁打となる。エスコンフィールドでは昨年43勝28敗と大きく勝ち越した。ロッテともホームで9勝4敗、シーズン通算で17勝8敗と相性は良かった。27、29日には清宮幸と万波がアベック弾を