声優の岩田光央が30日夕、X（旧ツイッター）を更新。病気を患っていたことを明かした。岩田は「実は岩田1週間前から帯状疱疹を患っておりました」と告白。「早期発見、早期治療のお陰で仕事は穴を空けずにいれたのでよかったのですが…この1週間、大激頭痛との戦いでした」と辛い症状に見舞われたことを報告し「詳しくは今週のラジオ、スウィートイグニッションで」と結んだ。この投稿に対し「分かります！めっちゃ痛痒いです