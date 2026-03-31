白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて『トリップリーマン一宮くん』(ムラヤヨウ)の連載が2026年3月30日よりスタートした。毎週月曜更新予定。＜あらすじ＞あがり症に悩む青年一宮伊吹(いちみやいぶき)は、町の小さな製菓会社で製造の仕事をしていたが、急な異動で営業部に配属されることに。指導係となった十針(とばり)は、強面だが優しい人で「役に立てるように頑張ろう」と自分を奮い立たせる一宮だったが…極