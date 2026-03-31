中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』2時間スペシャルが、きょう31日(19:00〜)に放送。ゲストに、長谷川忍(シソンヌ)、EXILE TAKAHIRO(EXILE)、安藤美姫、トラウデン直美、佐野愛花・増田彩乃(CUTIE STREET)が出演する。オモウマい御食事処の店主おなじみの大阪・大阪市にある絶品フレンチ「Giro」は、24年継ぎ足しのフォアグラ油で熟成された鶏肉を使ったメインディッシュ「鶏モモ肉