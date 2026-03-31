出会いと別れの季節を超えて新しい年度になり、これから明るい未来に向けて歩み始める人も多いはず。そうした未知なる旅路への出発に際して、できることなら必要な装備は一式整えておきたいところ。靴やカバン、シャツやジャケットなどの身なりを整えることはもちろん最優先ですが、それらと合わせる腕時計もこのタイミングでそろえておくべきだと筆者は考えています。大切な節目に入手した“良い腕時計”は、この先に訪れるであろ