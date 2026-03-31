中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』2時間スペシャルが、きょう31日(19:00〜)に放送。千葉・千葉市にある、創業3年目の御食事処が登場する。オモウマい御食事処の店主「食べた記憶がない味」と客がうなる「あさりカレー」(500円)は、本マグロのアラで取った海鮮ダシを3度濾し、3〜4種類のルーをブレンド。出来上がったカレールーを、炒めたアサリと自家製カツオ昆布ダシを合わせたも