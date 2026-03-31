千葉県の2026年の公示地価(住宅地)は、前年比4.6%増の13万円/?となり、47都道府県中9位でした。特に、東京に近い北西部の地域において、高い上昇率がみられます。本稿では、国土交通省の地価公示をもとに、千葉県・住宅地の地価上昇率が高かったエリアをランキングで紹介します。【2026年版】千葉県・住宅地の地価上昇率ランキング千葉県の住宅地で、2026年1月時点の地価上昇率が最も高かったのは、流山おおたかの森駅が最寄りの「