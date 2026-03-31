少しずつ暖かい日が増えてくるこれからの時季、同じトップスを着回しているとなんとなくマンネリを感じることも。そんなとき頼りになるのが、サッと重ねるだけでサマ見えが狙える「ベスト」。プチプラでゲットするなら、【しまむら】のアイテムをチェックしてみて。今回は、顔まわりがパッと華やぐ刺繍入りベストをご紹介。カジュアルに着られるデニム素材で、デイリーコーデの相棒になるかも。 刺繍 × フリルでコ&#