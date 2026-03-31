子どもが小学生になると「自分のことは、自分でできるようになってほしい」と思う親も多いかもしれません。筆者もその一人でした。しかし、うまくいかず悩んでいたところ、教師歴20年の姉が教えてくれた“今の小学校事情”に驚いたお話です。 入学を機に決めたルール 娘が小学校に入学したとき、私には一つ決めていたことがありました。「自分のことは、自分でやる」 次の日の準備などは、なるべく本人にやらせよう