【ローソン】から、いちごスイーツ専門店【ICHIBIKO（イチビコ）】監修の「新商品」が登場！ 華やかで豪華なスイーツは、ちょっとした特別感を満喫したいティータイムにぴったり。3週連続で異なるいちごスイーツがお目見えします。今回は3月17日発売の、タルトとケーキをご紹介。 ボリューム感のある「いちごのフロマージュタルト」 天面にいちごをトッピングしたタルト