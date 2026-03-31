米国代表とベルギー代表の国際親善試合で同系色のユニフォームが選択された6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）のホスト国の一つ、米国代表が3月28日にベルギー代表と国際親善試合を行った。米国が2-5の敗戦を喫したスコアだけでなく、同系色のユニフォームが選択されたことが物議をかもしている。前半を1-1で終えたゲームは、後半にベルギーが一気に3得点を奪うゴールラッシュ。米国も1点を返したが及ばず、本大会に向けて