松本の安永玲央が冷静沈着なループシュートで決勝ゴールを挙げた松本山雅FCは3月29日、J2・J3百年構想リーグ第8節で福島ユナイテッドFCと対戦し、3-1で勝利を収めた。先発したMF安永玲央が冷静沈着なループシュートで決勝ゴールを挙げた。1-0で迎えた後半6分だった。エリア内でこぼれ球を拾った安永はスライディングする相手DFをかわし、さらに飛び出してきたGKの動きも冷静に見極めて右足でボールをふわりと浮かせた。頭上を