タンクバッグというよりは、上質なレザーバッグ。 ランドセルを思わせるような、ちょっとかわいい形のそれがフルヒトロス（FURCHTLOS）のレガシー･タンクバッグ。2025年のモーターサイクルショーで初登場したブランドの注目の新アイテムだ。約5Lの使いやすい容量を持ち、タンクバッグとしてはもちろん、シートバッグとしても使えるうえ、バイクを降りた後はショルダーバッグ感覚で持ち