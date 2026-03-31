【山粼武司 これが俺の生きる道】#74【続きを読む】ケンカ別れした伊原監督から“まさかの誘い”も「何を今さら」と断った2004年4月28日、伊原春樹監督と激しく衝突した。理由は地元であり古巣のナゴヤドームで開催された試合（西武戦）でスタメンを外されたこと。伊原監督には「名古屋の試合だけはスタメンで使ってください。頑張りますんで」と再三お願いしていたし、この日に限って地元の関係者を200人も招待していた。