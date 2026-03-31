記事ポイントMeta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版を無料で公開中1000年後の地球を舞台に宇宙からの侵略者と戦う没入型VR戦闘が特徴フルバージョンでは5つのステージや50以上の敵キャラクターを開発中 Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版が無料で公開されています。1000年後の地球「Continent Alpha」を舞台に、宇宙からの侵略者と戦う没入型のVR戦闘が楽しめます。フルバージョンに向けて、5つの