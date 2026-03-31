記事ポイントコープ共済連が2026年2月16日付で2回目の「くるみん認定」を取得2024年度の男性職員育児休業取得率100%・平均取得日数236.9日を達成妊娠期から復職後まで一貫した子育て支援制度を整備 コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会）は、2026年2月16日付で厚生労働大臣より2回目の「くるみん認定」を取得しました。2024年度には男性職員の育児休業取得率が100%を達成し、平均取得日数は236.9日に上っており、