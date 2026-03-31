記事ポイントアスクルがオオサキメディカルとの共同開発で「口腔ケアウェットシート」を発売ヘリンボーン織の大判シートでデリケートな口腔内をやさしくケア片手で開閉できるパッケージと80枚入り318円の継続しやすい価格設計 アスクルが、医療・介護現場の口腔ケア課題に応えるオリジナル商品「口腔ケアウェットシート」を発売しています。医療・介護用品分野で実績を持つオオサキメディカルとの共同開発により、現場の声を