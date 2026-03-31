記事ポイントトヨタ「ハイエース」ベースの防音・音響設計車両で、山間部や離島でも補聴器の効果測定が可能言語聴覚士や認定補聴器技能者が訪問し、遠隔診療と組み合わせた正確な補聴器フィッティングを提供2026年度より東海・首都圏で実証実験を開始し、難聴による認知症リスク低減を目指す 補聴器フォーラム東海・MONET Technologies・損保ジャパン・ATグループの4者は、補聴器の効果測定が可能な移動車両「ほちょうきカー