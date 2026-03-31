記事ポイントいつもの料理に加えるだけで大豆由来たんぱく質が摂れる「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズサラダにかける『サクサクたんぱく』とごはんに炊き込む『ごはんでたんぱく』2商品を展開大豆のクセなし・油脂不使用でヘルシー、チャック付きで常備しやすい マイセンファインフードは、「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズの新商品として『サクサクたんぱく』と『ごはんでたんぱく』の2品を2026年3月23日より全