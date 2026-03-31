◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）主にブルージェイズなどメジャーで１３年間プレーし、昨年限りで現役を引退後、今季から地元カナダのテレビ局の野球解説者となった通算１１４本塁打のケビン・ピラー氏が、新人の岡本和真内野手の開幕カードでの鮮烈デビューを絶賛。この日は、試合前に岡本と談笑し、更なる活躍を期待した。初めて１対１で言葉を交わしたピラー氏は