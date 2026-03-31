記事ポイント震災当時をほとんど知らない大学生8名が、約1年の学習・フィールドワークを経て体験型作品を制作「住民」として避難を疑似体験する「記憶と選択」と、AIで大川小壁画を修復する「拓く」の2作品を展示映画上映・トークイベント・ワークショップを組み合わせた複合型企画展で、震災の多角的な理解を促進 東京工芸大学インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室の学生8名が制作した企画展「語りにくさを語