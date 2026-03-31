テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが、中学を卒業した長男とのツーショットなどを公開した。堂アナは３０日、自身のインスタグラムを更新。「この３月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした。息子は中学校を卒業し、４月から高校生になります。３年間打ち込んだ中学野球部も卒部しましたが、引き続き大好きな野球を続けるそうです娘は小学校を卒業し、来月から中学生になります」と記し、野球のユニホーム姿の長男