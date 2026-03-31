記事ポイント令和8年4月1日から16歳以上の自転車違反者に「青切符」制度が導入される青切符は反則金の納付で処理完了・前科なし、違反内容によって赤切符と使い分けられる自転車事故の死亡者8割・けが人7割にルール違反があり、過失割合が賠償額に直接影響する 2026年4月1日から、自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます。違反の内容に応じて赤切符か青切符かに処理が分かれ、青切符の場合は反則金を納めることで刑