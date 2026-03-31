8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、5月15日から全国の映画館にて公開されることが30日、発表された。【写真】圧巻のパフォーマンス！『Stray Kids : The dominATE Experience』場面写真本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公