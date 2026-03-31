ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）の公式インスタグラムが31日までに更新された。岩本計介アナが番組を卒業した翌日に放送された特別番組『おはよう朝日です特別番組岩本フェス〜あとは頼むで古川さん新しい朝へいってらっしゃい〜』での集合オフショットが公開された。【写真】豪華過ぎる！育休中の澤田有也佳アナら『おは朝』集合ショット11年間にわたり朝の顔として親しまれてきたメイ