北海道は、道内のホテルなどに宿泊した際に支払う「宿泊税」を４月１日から導入する。札幌市など１５市町村は独自の宿泊税の課税も始め、既に導入済みの３町村と合わせると１８市町村で二重課税となる。各宿泊施設は制度の周知や対応の準備に追われている。札幌市中央区のホテル「ビジネスインノルテ中島公園」では、１日から道と市による宿泊税の徴収が始まることを知らせる案内を先月からロビーに設置している。市独自の宿泊