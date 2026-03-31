車内でどこか落ち着かない様子を見せていた女の子。そんな中、そばにいた超大型犬へと自然に寄り添い眠ってしまったといいます。その後、ワンコが見せたまさかの気遣いとは…？投稿は記事執筆時点で25万再生を突破。「羨ましい」「これこそ本当の愛」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：3歳の女の子が『超大型犬の上で寝てしまった』結果→起こさないように気遣って…とんでもなく尊い光景】 車内でのふた