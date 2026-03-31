ある日、ハチくんの背中で遊んでいたハムスターのおこめちゃん。その後も前足へ乗ったり尻尾のあたりへ潜り込もうとしたりしているのを、まるで親のような優しい目で見守るハチくんが可愛いと反響を呼びました。 「愛おしそうに見るお顔にキュンです」「なんと優しいハチさんと天真爛漫な先輩」と好評で、6万回以上再生されています。 【動画：ハムスターが『犬の背中で大はしゃぎした』結果→嫌がるかと思ったら…