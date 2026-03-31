線路9本またぐ橋、もうすぐ開通だったのに！千葉県習志野市で事業中の都市計画道路「藤崎茜浜線（2工区）」。2025年度内の開通が目標とされていましたが、年度末の3月に県千葉土木事務所が事業期間を延伸したことを公表しました。【ここまで出来てるのに…!?】これが津田沼の「線路9本横断ルート」の現状です（地図／写真）この道路は、京成本線と京成千葉線、京成松戸線が交わる京成津田沼駅の東側で新たに跨線橋を整備するも