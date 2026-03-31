千葉県の大多喜町を拠点に活動する3x3プロバスケットボールチーム「esDGz OTAKI.EXE」。前編では、選手全員が過疎地に移住し、農業と競技を両立しながら地域課題に挑む姿を追った。しかし、その挑戦は決して順風満帆ではなかった。「全員農業」という理想の先で直面した限界。後編では、そこから彼らが選んだ“次の一手”と、地域に生まれ始めた変化に迫る。課題からの進化。「全員農業」から「適材適所」へ単なる両立で終わらせな