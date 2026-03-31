元「モーニング娘。」後藤真希の弟で千葉・八街市議を務める後藤祐樹氏の長女・芹澤もあが、沖縄を満喫する様子を公開した。芹澤は３１日までに自身のインスタグラムを更新し、「沖縄満喫できたよ」とつづって投稿。白の半袖シャツに、おでこを出したへアセットに大きなハイビスカスの髪飾りを付けた姿を披露した。この投稿には「もあちゃん沖縄満喫できて良かったね本当に可愛い」「お花似合うー！」「バックもかわいい