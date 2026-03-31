【村上が3試合連続のホームラン!MLBキャリアでの驚異的スタートを継続】【写真】村上は否定も…熱愛が噂された身長173センチの美女ゴルファーMLB公式サイト『MLB.com』が3月30日（日本時間）、シカゴ・ホワイトソックス担当のスコット・マーキン記者による村上宗隆選手（26）の記事を掲載。2026年シーズンからMLBでプレーする村上の衝撃デビューを伝えた。「このような記録を達成できたことは本当に嬉しく、感謝しています。で