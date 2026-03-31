女優の小芝風花（28）が31日までに自身のインスタグラムを更新し、編み物シリーズの最新作を披露した。これまで帽子や財布、バッグなどの編み物作品を投稿してきたが、この日は「編み物日記No.14」として黒色の帽子「岩ピクミン」をかぶったショットを公開。「岩石に寄生した、ヤドリピクミン。ピクミンは植物にルーツを持っているが、宿主の奥深くまで根を張ることで体を獲得しているものもいる」とキャラクターについて