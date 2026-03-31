三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第137話は、「頑張る」ことの重要性について考える。林修先生の「入試1カ月前」メッセージついに東大受験の本番を迎えた龍山高校の生徒たち。小学校の計算問題からスタートした天野晃一郎と早瀬菜緒も、「やっと頑張れる人になれた！」と自信を持って入試に望むのだった。