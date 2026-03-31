フジテレビの杉原千尋アナウンサーがレギュラー出演していた同局系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）を卒業したことを報告した。杉原アナは３０日、自身のインスタグラムを更新「ノンストップ！を卒業しました７年半も携わらせていただき、本当にありがとうございました。思い出がありすぎて、まだうまく言葉にできません…」と記し、番組で共演していた同局・三上真奈アナ、ハリー杉山とのツーショットなど