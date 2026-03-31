▼青森県（青森地方気象台・３１日５時）【津軽】くもり後雨【下北】くもり後雨【三八上北】くもり後雨▼岩手県（盛岡地方気象台・３１日５時）【内陸】くもり後雨【沿岸北部】くもり後雨【沿岸南部】雨時々止む▼宮城県（仙台管区気象台・３１日５時）【東部】雨時々止む【西部】雨時々止む▼秋田県（秋田地方気象台・３１日５時）【沿岸】くもり後雨【内陸】くもり後雨▼山形県（山形地方気象台・３１日５時）【村山】くもり後雨