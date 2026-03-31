【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は30日、米軍のイラン攻撃が激化した場合に備え、イランがイエメンの親イラン武装組織フーシ派に、海上輸送の大動脈・紅海での新たな攻撃作戦の準備を進めるよう促していると伝えた。