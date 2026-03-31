定年退職が近づくと、年金や退職金と並んで悩みやすいのが健康保険です。特に迷いやすいのが、今の健康保険を続ける「任意継続」と、市区町村の「国民健康保険」のどちらを選ぶべきかという点ではないでしょうか。 本記事では、定年退職後の健康保険の基本と任意継続と国民健康保険の違い、選び方の目安について解説します。 定年退職後の健康保険は3つある 会社を退職した後の健康保険には、主に3つの選択肢があり