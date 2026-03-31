IVEのレイが、抜群のスタイルを披露した。レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】これは反則…レイ、グラマラス体型公開された写真には、ノースリーブのトップスにフレアパンツを合わせたレイの姿が収められている。タイトなトップスからはグラマラスなスタイルが際立ち、アンニュイな雰囲気とともに視線を引きつけた。この投稿を見たファンからは「理想」「スタイルやばい」「かわいい」「最高」「